Coronavirus : la Chine fait face à un rebond des contaminations

Un an et demi après le début de l’épidémie mondiale de Coronavirus, la Chine est de nouveau confrontée à des mesures strictes.

Dans la province de Wuhan, 1,5 million d’habitants ont reçu l’ordre de rester chez eux. Au total, 14 provinces sont touchées par une hausse des contaminations, notamment la banlieue de Pékin. Les autorités prennent très au sérieux cette nouvelle vague de contamination attribuée au variant Delta.

«La capacité de transmission du variant Delta est terriblement efficace, a estimé Feng Zijian, virologue au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Sans une forte mobilisation, sans l'immunité vaccinale pour stopper la transmission, l'extension de la pandémie pourrait devenir dramatique.»

Le foyer de l'épidémie est apparu à l'aéroport de Nankin, fin juillet, et s'est propagé à plus d'une vingtaine de villes. Une campagne de dépistage massive portant sur plusieurs millions de personnes a été lancée ce dimanche. Pour la Chine, c'est la pire vague de contaminations depuis plusieurs mois. Le coronavirus avait détecté à Wuhan fin 2019, mais depuis l'épidémie avait été maîtrisée, et l'activité économique avait largement repris.