Covid-19 : le Maroc et l'Algérie placés sur liste rouge

Depuis samedi 21 août, le Maroc et l'Algérie sont sur la liste rouge des pays où la circulation de l'épidémie est jugée très active. Par conséquent, les voyageurs non vaccinés en provenance de ces deux pays sont soumis à de nouvelles restrictions.

Ils doivent justifier d'un motif impérieux pour entrer en France et présenter un test négatif à la Covid-19 - PCR ou antigénique - datant de moins de 48h. Jusque là, les passagers non vaccinés en provenance du Maroc et de l'Algérie devaient seulement présenter un test négatif avant de monter dans l'avion.

Ils pouvaient également être soumis à un test aléatoire à leur arrivée, comme ces voyageurs venus hier du Maroc. Face à ces nouvelles restrictions bien plus lourdes, nombre d'entre eux envisagent finalement de se faire vacciner.

Les voyageurs vaccinés doivent quant à eux prouver leur statut vaccinal. L'Algérie et le Maroc rejoignent ainsi une liste rouge qui comprends désormais 22 pays. Parmi lesquels la Tunisie, le Brésil ou encore la Russie.