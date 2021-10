La visite des sénateurs français à Taïwan agace la Chine

Une délégation de quatre sénateurs français, conduite par un ancien ministre de la Défense, est arrivée à Taïwan mercredi, pour s'entretenir avec la présidente. Une visite sénatoriale qui a suscité de vives réactions du côté de la Chine.

Celle-ci s’oppose fermement à la venue des sénateurs français, dans un contexte de tensions entre Pékin et Taipei.

La Chine a déjà menacé la France de représailles, comme dans une lettre datant de février dernier, dans laquelle l’ambassadeur de Chine en France affirmait : «Une visite des sénateurs français à Taiwan, sous quelque nom que ce soit, sera exploitée par les forces indépendantistes de Taiwan et perturbera inutilement les relations sino-françaises et nos échanges et coopérations dans divers domaines».