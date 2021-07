Le Japon, la Chine et Taïwan menacés par deux tempêtes

Deux tempêtes d'ampleur se sont formées au large de l'Asie de l'Est et devraient atteindre les côtes du Japon, de la Chine et de Taïwan dans les prochains jours.

Selon CNN, la tempête tropicale Cempaka, associée à des rafales de 120 km/h, s'est transformée en typhon ce mardi matin sur la mer de Chine méridionale. Située à environ 185 km au sud-ouest de Hong Kong à 5h du matin, elle ne devrait pas s'intensifier avant d'atteindre la terre ferme.

La ville de Yangjiang située dans la province chinoise du Guangdong sera le premier territoire à être touchée avec Cempaka dont l'arrivée est prévue mardi soir. De fortes pluies et des inondations sont attendues dans le sud-est de la Chine pendant les prochains jours. Les provinces du Guangdong, du Guangxi et de Hainan seront les plus touchées.

Tokyo touchée à quelques jours des JO

La seconde tempête, baptisée In-Fa, évolue, quant à elle, plus au nord, en direction des îles du sud du Japon et de Taïwan. Elle devrait, elle aussi, se transformer en typhon en fin de journée, ou en milieu de semaine, mais sans toutefois interagir avec Cempaka. Résultat, de fortes précipitations sont attendues à Tokyo, quelques jours avant l'ouverture des Jeux olympiques prévue vendredi. In-Fa pourrait également atteindre le nord de Taïwan et apporter des précipitations très attendues sur cette île frappée par sa pire sécheresse depuis plus de cinquante ans.

Enfin, la tempête devrait rejoindre les côtes du sud-est de la Chine par la province du Fujian.