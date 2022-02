Guerre en Ukraine : pour Bruno Le Maire, «nos sanctions sont massives, et je suis convaincu qu'elles seront efficaces»

Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance de la France Bruno Le Maire affirme à Jean-Pierre Elkabbach que les sanctions économiques décidées par la communauté internationale finiront par isoler la Russie.

Il explique également que les intérêts économiques russes ne pourront pas être satisfaits par les seuls partenariats chinois.

Vendredi 25 février, les sanctions envers la Russie et notamment économiques et financières, ont monté d'un cran afin d'affaiblir politiquement Valdimir Poutine.

Du côté de l'Europe, Bruxelles a décidé de geler les avoirs de Poutine, dont la fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros.

De plus, le Kremlin ne pourra plus emprunter de l'argent en Europe. De même, les technologies de pointe, logiciels ou encore composants électroniques, ne lui seront plus vendus.

En dernier recours, l'Europe possède une arme fatale économiquement : couper l'accès de la Russie au réseau bancaire Swift, afin de lui interdire tous les paiements dans le monde entier. Pour l'heure, l'Allemagne s'y oppose.