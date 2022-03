Guerre en Ukraine : le point sur la situation dans le pays, onze jours après le début de l'offensive russe

Le 24 février dernier, Vladimir Poutine décidait l'invasion de l'Ukraine. Après onze jours de combat, l'armée russe doit faire face à une résistance ukrainienne acharnée et de plus en plus organisée. Tandis que les villes de Kiev et de Marioupol sont sous le joug de l'armée russe.

Les principales villes ukrainiennes se trouvent dans une situation très compliquée après onze jours de conflit armé. La capitale Kiev est aujourd'hui en partie encerclée par l'armée russe et ses alentours continuent d''être pillonés.

Du côté de la ville portuaire de Marioupol, Moscou a annoncé avoir repris «l’offensive» après le report de l’évacuation de civils. «En raison de la réticence de la partie ukrainienne à influer sur les nationalistes ou à prolonger le 'cessez-le-feu', les opérations offensives ont repris depuis 18 h, heure de Moscou», soit 16 heures, a déclaré le ministère russe de la Défense.

L’évacuation de cette ville stratégique pour la Russie a été reportée en raison de multiples violations russes du cessez-le-feu, selon la mairie de Marioupol, tandis que Moscou accusait les «nationalistes» ukrainiens d’empêcher les civils de partir et de profiter de la trêve pour consolider leurs défenses.