Guerre en Ukraine : Bohdan, 15 ans, a fui Kiev seul pour se rendre en Pologne

Selon le dernier décompte de l'ONU, près de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février dernier. Parmi eux, Bohdan Shkoda, 15 ans.

Comme des milliers d'autres réfugiés, l'adolescent a déserté seul Kiev, la capitale ukrainienne, pour se rendre en Pologne voisine avec l'espoir d'y trouver refuge.

Seul et sans famille, Bohdan n’a sur lui qu’un passeport et un sac à dos. Il a laissé derrière lui ce qu’il a de plus précieux : ses parents.

«Ils sont à Kiyv (Kiev, NDLR) Je suis parti seul car mon père est invalide. Il ne pouvait pas venir jusqu’en Pologne et ma mère doit l’aider», a-t-il témoigné.

Aidé par une ONG, Bohdan vient d’arriver en Pologne avec des amis où un centre d’hébergement les a pris en charge.

Bohdan appelle ses parents tous les jours

Mais l'adolescent appelle ses parents tous les jours et il espère rentrer le plus rapidement possible chez lui.

«J’espère rentrer ce mois-ci ou le mois prochain, voir mes proches à Kiev et retrouver le bonheur d’avant», veut-il croire.

Comme lui, des milliers de réfugiés arrivent chaque jour en Pologne, majoritairement des femmes et des enfants. Et tous n'ont qu'une obsession : que les bombes cessent de pleuvoir au plus vite sur l'Ukraine pour enfin revenir à la maison.