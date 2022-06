Vidéo : une raie de 300 kg pêchée au Cambodge, soit le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré

Au Cambodge, un pêcheur a récemment réussi à remonter une raie géante de 300 kilos. L’animal, capturé dans le Mékong, l’un des plus gros fleuves de la planète, est le plus gros poisson d’eau douce jamais enregistré au monde, selon des scientifiques.

Un monstre d’eau douce. Un pêcheur cambodgien a récemment réussi à attraper une raie géante de plus de 300 kilos. Le poisson, baptisé Boramy, ce qui signifie «pleine lune», en langue khmère, qui mesure environ quatre mètres de long, a été pêché dans le Mékong, le dixième plus gros fleuve du monde, qui abrite l’une des biodiversités aquatiques les plus importantes de la planète.

«En vingt ans de recherche (...), il s'agit du plus grand poisson d'eau douce que nous ayons rencontré ou qui ait été documenté dans le monde entier», a relevé mardi dans un communiqué Zeb Hogan, directeur de Wonders of the Mekong, un projet de conservation financé par les États-Unis.

Après avoir reçu un implant électronique, la raie géante a été relâchée. Les scientifiques pourront ainsi suivre ses mouvements et son comportement. Ce poisson est particulièrement menacé par la surpêche et est donc une espèce protégée.

Vital pour la survie de millions de personnes en Asie du Sud-Est, le Mékong et sa faune sont menacés par les dizaines de barrages construits par Pékin en Chine, au Laos et au Cambodge. La pollution, notamment les déchets plastiques, est une autre source de danger pour la faune aquatique, de nombreux poissons se retrouvant pris aux pièges par des restes de filets de pêche ou autres déchets.