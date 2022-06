Les géants des mers se dévoilent en réalité augmentée à Nausicaá

C’est une plongée immersive dans les fonds marins que propose Grand Large, une nouvelle expérience en réalité augmentée à découvrir à partir du 4 juin à Nausicaá, le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer.

Une première mondiale pour ce type de site, puisque cet aquarium invite à admirer des espèces virtuelles qui se mêlent à d’autres poissons vivants, face à une baie de 100 m2 qui révèle un bassin de 10.000 m3, le plus grand d’Europe. Et l’expérience, que nous avons pu tester en avant-première est à la fois poétique et saisissante.

Casque Hololens 2 de Microsoft vissé sur le crâne, le visiteur-plongeur se laisse guider par une tortue luth de 2 mètres pour partir à la rencontre du paisible poisson-lune, de l’énergique espadon-voilier et ses pointes à 110 km/h, de dauphins tursiops, de fous du cap et de méduses à crinière de lion. Les points culminants étant la rencontre en face à face avec un impressionnant requin baleine qui domine la salle de ses 14 mètres de long, accompagné du rorqual de Bryde, un mammifère marin colossal de 15 mètres.

Tous se livrent ici avec leur taille réelle pour se superposer à la réalité et donne l’effet 3D de plonger avec eux devant soi. Deux espèces qu’il est d’ailleurs impossible d’admirer en dehors de leur habitat naturel. Au total neuf espèces sont ici rassemblées pour une session d’environ 10 minutes. Une activité comprise dans le prix de la visite de ce site qui fête ses 31 ans cette année.

Sensibiliser aux enjeux de la haute mer

Au-delà de l’aspect contemplatif qu’offre une telle technologie, Nausicaá a souhaité développer un récit pédagogique, que les enfants peuvent apprécier à partir de 8 ans. «Nous ne parlons pas ici d’attraction, puisque nous avons toujours revendiqué ne pas être un simple aquarium. Nous menons ici des missions scientifiques et proposons des supports pédagogiques. Cette expérience Grand Large est pour nous un moyen de démultiplier le message de sensibilisation sur la haute mer et ses enjeux. Il faut savoir qu’on appelle haute mer les zones situées à plus de 370 km des côtes et qui recouvrent 60 % de la surface des océans. Or il y a beaucoup d’activités dans ces zones, mais il n’y a pas vraiment de règles contraignantes», souligne Christophe Sirugue, directeur général de Nausicaá.

L’idée est donc de sensibiliser le grand public à l’impact des changements climatiques et à la pêche intensive menée par les hommes à travers le globe. Car ces géants ne sont pas moins menacés que les autres représentants de la faune aquatique. Surtout, la haute mer où vivent ces espèces demeure encore pleine de mystères - elle est moins bien cartographiée que la lune, rappelle-t-on – et recèle un écosystème encore très riche, mais fragile. Un sujet environnemental qui sera d’ailleurs à l’étude de la conférence des Nations-Unies sur les océans qui se tiendra du 27 juin au 1er juillet prochains.

Plus de huit mois de création

Pour parfaire ce nouveau média, Nausicaá a fait appel aux services de scientifiques et de la société Saola. Cette dernière a déjà œuvré en la matière pour le Museum national d’histoire naturelle et sa célèbre grande galerie de l’évolution à Paris, où une expérience en réalité augmentée de ce type a été lancée il y a un an, mais portant cette fois-ci sur des animaux terrestres aujourd’hui disparus.

Nous souhaitions proposer une expérience au cœur de la haute mer qui reste méconnue Florence Blond, directrice des expositions de Nausicaá

Après deux mois de recherche et d’élaboration scientifique se sont succédé six mois de travail pour créer de toute pièce cette expérience inédite à Nausicaá qui aura coûté plus d'un million d'euros. Au rendu visuel impressionnant, les auteurs de l’expérience se sont également penchés sur l’immersion sonore afin de donner le sentiment de se trouver au cœur de l’océan, aux côtés de ces créatures marines plus vraies que nature.

«Choisir la grande baie de notre aquarium s’est imposée comme une évidence pour notre équipe afin de proposer une expérience au cœur de la haute mer qui reste méconnue. Nous emmenons alors les visiteurs dans un voyage depuis l’île de Malpelo dans l’océan Pacifique pour rejoindre l’océan Indien. Nous avons voulu offrir une animation des animaux représentés au plus proche de la véracité scientifique», souligne Florence Blond, directrice des expositions de Nausicaá.

Il en résulte une plongée à la fois impressionnante et pédagogique qui rend compte de la fragilité de la faune marine.

Grand Large, à la rencontre des géants de la haute mer en réalité augmentée, à partir du 4 juin Nausicaá, à Boulogne-sur Mer. Sur réservation. A partir de 8 ans.