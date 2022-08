Australie : un débris de SpaceX découvert dans un enclos à moutons

Un débris d'engin SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk, a été retrouvé dans un enclos à moutons en Australie.

Un débris d'engin SpaceX a bel et bien été retrouvé en Australie, ont confirmé les autorités ce 4 août. Il aurait chuté le 9 juillet et a été découvert la semaine dernière par un éleveur. Des photos ont été postées sur Twitter.

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq

— Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022