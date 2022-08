Pour ses 10 ans sur Mars, le robot Curiosity va explorer une nouvelle région

Il y a dix ans, le rover (ou «astromobile») Curiosity arrivait sur Mars. Pour cet anniversaire, il explorera une toute nouvelle zone de la planète rouge, a confirmé la Nasa.

Curiosity fête son anniversaire. Le rover (ou «astromobile») de la Nasa est arrivé sur Mars le 6 août 2012, et se dédiera à l'exploration de la planète rouge jusque septembre 2025. Pour l'occasion, la Nasa organise ce 5 août une séance de questions/réponses avec les membres de la mission.

Curiosity takes us everywhere... even up a Martian mountain! It's been 10 years since @MarsCuriosity's daring landing on the Red Planet. Set a reminder to join the celebration and chat with mission team members. Submit questions with #AskNASA or ask live. https://t.co/0qHM5DpXYK

