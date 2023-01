Europe : les ports d'Anvers et de Rotterdam gangrénés par la cocaïne

Gangrénés par les arrivages massifs de cocaïne en provenance d’Amérique latine, les ports d’Anvers (Belgique) et de Rotterdam (Pays-Bas) font face à une recrudescence de la violence des narcotrafiquants.

Les actes violents se multiplient avec la hausse des saisies. Les ports d’Anvers (Belgique) et de Rotterdam (Pays-Bas) sont gangrénés par les arrivages de cocaïne en provenance d’Amérique latine. Résultat : une recrudescence de la violence des narcotrafiquants est constatée.

La ville belge est devenue la principale porte d’entrée de la cocaïne en Europe ces dernières années. Anvers vient d’atteindre un nouveau record concernant les saisies de cocaïne avec près de 110 tonnes interceptées en 2022. Les douanes belges sont dépassées par le phénomène, qui prend de l’ampleur d'une année sur l'autre.

«Est-ce qu’on peut faire plus ? Oui, mais ça doit être réaliste. Je ne peux pas arrêter tous les conteneurs, je ne peux pas tous les scanner. Si j’avais l’argent et les infrastructures nécessaires, je le ferais. Pour le moment, on n’a pas cette technologie», estime Kristian Vanderwaeren, le chef de la douane belge, sur CNEWS.

«Une violence de plus en plus excessive»

La cocaïne est expédiée d’Amérique latine, notamment du Panama, de la Colombie et de l’Equateur, pour arriver principalement dans les ports d’Anvers et Rotterdam. Dans la ville néerlandaise, les autorités sont également très inquiètes.

«Nous avons des fusillades tous les jours. A Rotterdam, on se tire dessus, on tire sur des maisons, on pose des explosifs sur des maisons, on fait de l’intimidation. Ce que nous voyons, c’est que la violence devient de plus en plus excessive et c’est une tendance que nous devons inverser», analyse Hugo Hillenaar, le procureur général de la ville néerlandaise.

La collaboration entre les douanes belge et néerlandaise a permis de saisir 160 tonnes de cocaïne en 2022.