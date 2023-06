Rébellion en Russie : qui sont les mercenaires de Wagner ?

Aux côtés des troupes russes depuis le début de la guerre en Ukraine, le groupe armé Wagner a voulu se retourner contre Moscou. Qui sont les mercenaires qui ont accompagné Prigojine dans sa rébellion ?

De vendredi soir à samedi soir, les paramilitaires de Wagner, la milice menée par Evguéni Prigojine, ont mené une équipée en direction de Moscou, s'emparant de plusieurs installations militaires dans le sud de la Russie, avant de finalement reculer pour éviter «un bain de sang».

C'est en 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, que l'on entend pour la première fois parler de Wagner. Né le 1er mai de cette année, le groupe paramilitaire. Fondé par Evguéni Prigojine et Dmitri Outkine travaille dans l'ombre du Kremlin. Une organisation régulièrement accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Elle est composée de mercenaires recrutés parmi d'anciens agents du renseignement russe, ainsi que des anciens soldats et même des prisonniers. Une milice privée qui sème la terreur dans plusieurs pays, et dont l'objectif et d'y installer des zones pro-Kremlin. Après la Crimée, le groupe Wagner se dirige ensuite vars la Syrie en 2015, puis s'attaue à l'Afrique et se déploie en Centrafrique, en Libye et au Mali en 2021. Ce continent reste aujourd'hui encore le pôle stratégique de l'organisation, où ses combattants les plus expérimentés s'installent. Le but : fomenter l'instabilité en Afrique, pour établir une confédération d'Etats anti-occidentaux.

Des intentions politiquers pour Wagner

Mais leurs missions ne sont jamais dénuées d'intérêt. Prigojine profite de leur déploiement dans différents pays pour mettre la main sur des ressource minières : gaz et pétrole en Syrie, or, diamants et exploitation forestière en Centrafrique.

Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, le patron de Wagner cherche une dimension politique.