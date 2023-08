Vidéo : les terribles images d'une maison qui s'effondre dans une rivière en crue en Alaska

Une maison s'est effondrée samedi 5 août aux États-Unis à Juneau (Alaska), dans la rivière Mendenhall, à la suite d'inondations sans précédent qui ont frappé la région après la rupture d'un barrage.

Les autorités municipales ont émis des ordres d'évacuation des habitations proches de la rivière Mendenhall à Juneau (Alaska), aux États-Unis.

#BREAKING: Dramatic video captures moment that a house collapses into the Mendenhall river in Alaska's capital, Juneau after record glacial flooding in the city.



The subsidence prompted city officials to issue evacuation orders for some residents. #Alaska pic.twitter.com/a0kT1dU5zS

— Breaking Alerter (@BreakingAlerter) August 7, 2023