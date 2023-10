«J’ai vu un groupe qui essayait d’entrer dans ma cour et j’ai dû les attaquer» : des rescapés du massacre du kibboutz de Be'eri témoignent

Quelques jours après le massacre de leurs proches et voisins par le Hamas, les survivants du kibboutz de Be'eri, situé à quelques kilomètres de Gaza témoignent au micro de CNEWS.

Une centaine de morts et des survivants traumatisés. Rescapés du massacre du kibboutz de Be'eri, Golan Abitbul et Nit Shani ont témoigné auprès de CNEWS de l'horreur vécue samedi dernier.

«J’ai vu un groupe qui essayait d’entrer dans ma cour et j’ai dû les attaquer», a raconté Golan Abitbul. «J’ai ouvert le feu et ils ont répondu. Il y a eu une rafale de tirs dans ma maison et je ne sais pas comment ni pourquoi mais ils ont décidé de s’en aller et de ne pas décider de continuer à se battre», a-t-il poursuivi.

Une survie que Golan ne s’explique pas. Car ce samedi 7 octobre au matin, les habitants du kibboutz de Be’eri ont été réveillés par les tirs des terroristes du Hamas et plus d’une centaine d’entre eux ont été tués dans l’assaut.

Un nombre d'otages inconnu

D'autres habitants du kibboutz ont été enlevés. Leur nombre exact est encore inconnu à ce stade.

Nir Shani a survécu mais son fils, lui, a été emmené par le Hamas. Il a confié à CNEWS : «Mon fils a été kidnappé, il aura 16 ans dans deux semaines. Les terroristes sont entrés dans la maison et ont fracassé la porte. Effrayés, mon fils, ma compagne et mes deux petites filles se sont rendus tout de suite.»

Impuissants face à la situation, les survivants s'en remettent désormais au gouvernement israélien pour obtenir la libération de leurs proches.