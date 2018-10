Aznavour : sa famille, ses amours, ses emmerdes

Charles Aznavour sera enterré samedi, à Montfort-l'Amaury, «dans la stricte intimité». C'est dans cette ville des Yvelines que se trouve le caveau familial du chanteur.

Charles Aznavour laisse derrière lui une veuve et cinq enfants. Il aura droit vendredi à Paris à un hommage national ouvert au public, selon la volonté de sa famille.

Plus de 2.000 personnes sont donc attendues pour cette cérémonie officielle, solennelle et très encadrée, comme cela fut le cas pour Simone Veil et Jean d'Ormesson.

L'inhumation se déroulera samedi, en revanche, dans «la plus stricte intimité».