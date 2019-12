Archie, Kylian Mbappé, Mariah Carey... sur les réseaux sociaux, les people aussi fêtent Noël

Les people aussi fêtent Noël. Beaucoup d'entre eux ont adressé leurs vœux sur les réseaux sociaux.

En ces fêtes de fin d'année, le prix du people le plus adorable est attribué au petit Archie, le fils du prince Harry et de Meghan Markle. Âgé de 7 mois, il pose pour la première fois sur la traditionnelle carte de Noël annuelle du couple. Sa grand-mère, la reine Elizabeth II garde, quant à elle, un air plus sérieux. Elle a enregistré hier son allocution de Noël qui doit être diffusée ce 25 décembre. Elle y reconnaît notamment une année semée d'embûches pour les Britanniques, en faisant référence au Brexit.

Les politiques français eux aussi fêtent Noël. Sur Twitter, Marine Le Pen s'affiche avec son chat et son sapin, avant de s'adresser aux Français dans une vidéo. Même pose pour Marlène Schiappa devant son arbre de Noël avec sa poupée Vahina. Nicolas Dupont Aignan ne déroge pas à la règle et présente ses vœux aux Français sur les réseaux sociaux.

Pour l'occasion, Kylian Mbappé sort le grand jeu et se déguise en Père Noël au Parc des princes. Clémence Botino, la nouvelle Miss France, rayonne à Strasbourg et souhaite de bonnes fêtes à tous les Français. Entre paillettes et ours géants, Mariah Carey nous offre un vrai cadeau de Noël. La chanteuse américaine sort un nouveau clip pour sa chanson de Noël devenue culte.