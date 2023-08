Santé : des médecins généralistes relèvent eux-mêmes le prix de leurs consultations

Jugeant insuffisante la hausse des tarifs de consultation de 1,5 euro annoncée pour l’automne prochain, certains médecins généralistes ont décidé d’augmenter eux-mêmes leurs tarifs malgré l’illégalité de leur action.

Un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois entre les généralistes et l’Assurance maladie. 5, 10 et même jusqu’à 15 euros d’augmentation sont appliqués depuis peu par certains généralistes. Cette hausse des tarifs illégale est pourtant jugée nécessaire pour de nombreux médecins.

«J’ai augmenté mes tarifs de consultation depuis le 12 juin de 5 euros. Ces 5 euros ne sont pas un objectif financier, on est en train de dégrader la santé des citoyens et ça, on milite contre», a affirmé Olivier Leroy, médecin généraliste à Angers (Maine-et-Loire), pour CNEWS.

Le tarif de la consultation va pourtant augmenter d’1,50 euro, passant de 25 euros aujourd’hui à 26,5 euros cet automne. Cette hausse est jugée insuffisante pour certains médecins.

Même si son association ne soutient pas cette démarche, Soline Guillaumin, médecin généraliste et porte-parole de «Médecins pour demain», dit comprendre le ras-le-bol. «Alors que nous n’avons pas été augmentés depuis sept ans, c’est se moquer de nous (de proposer cette légère hausse du prix de la consultation, ndlr). Je pense que la Cnam ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces tarifs n’ont rien à perdre parce que leur activité est en train de mourir», a-t-elle assuré sur CNEWS.

Conséquence toutefois pour les patients : un reste à charge à payer. «Est-ce que la mutuelle va prendre en charge ?», a questionné une passante interrogée à ce sujet dans la rue. «Ce n’est pas une très grosse somme. Cela dit, je comprends que pour d’autres, ce soit difficile», a réagi un autre.

Les praticiens frondeurs s’exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leurs cotisations sociales par l’Assurance maladie jusqu’au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.