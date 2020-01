Vidéo : quand Kobe Bryant remportait un Oscar après sa retraite

S'il était mondialement connu pour être une légende du basket, Kobe Bryant n'était pas que cela. Depuis l'annonce de sa mort le 25 janvier dans un accident d'hélicoptère, ses proches et ceux qui connaissaient l'homme s'accordent à dire qu'il était bien plus qu'un joueur.

Le 4 mars 2018, il le prouvait au monde entier en remportant une statuette lors de la 90ème cérémonie des Oscars.

A l'époque, deux ans après sa retraite, le joueur écrit, produit et double un court métrage : Dear Basketball. Le numéro 24 des Lakers y décrit son amour pour le sport qui l'a rendu célèbre, et lui dit adieu après 20 ans de carrière. Le film est tiré d'une lettre qu'il avait écrite sur le site américain The Players Tribune. La simplicité et la beauté du texte lui vaudront alors la récompense du meilleur court-métrage d'animation.

«Tu m'as demandé de me bouger, je t'ai donné mon coeur», conte-t-il, alors que l'on peut voir un jeune Kobe Bryant travailler dans sa chambre les mouvements qui feront de lui la star qu'il deviendra plus tard.

Et pour ceux qui se demandent comment se rappeler cette légende du basket, il donne un indice dans les dernières secondes du court-métrage : «On sait tous les deux, peu importe ce que l'on fera à l'avenir, que je resterai cet enfant avec les chaussettes remontées, la poubelle dans le coin avec 5 secondes restantes à l'horloge, le ballon dans mes mains. 5...4...3...2...1. Je t'aimerai toujours, Kobe».