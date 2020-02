NBA CORNER : All-Star Game 2020, les difficultés des Sixers, Andrew Wiggins aux Warriors

Le podcast NBA Corner évoque le All-Star Game 2020 qui se déroulera ce week-end à Chicago, analyse l’étrange saison des Sixers, et revient sur le transfert qui a vu Andrew Wiggins rejoindre les Warriors, et D’Angelo Russell partir à Minnesota.

Charles et Josh commencent l’émission par un tour de l’actualité NBA, avec la série de 15 victoires des Raptors, les confidences de Kevin Durant dans le podcast All The Smoke, l’excellent match entre les Lakers et les Nuggets, et livrent une anecdote sur le recrutement de Leon Rose, ancien agent de joueurs de l’agence CAA, à la présidence des Knicks.

00:47 = La folle série de 15 victoires des Raptors, le génie de Nick Nurse, et la puissance du collectif à Toronto.

08:37 = Kevin Durant s’est laissé aller à quelques confidences sur ses coéquipiers à OKC et son arrivée aux Warriors en 2016 dans le podcast All The Smoke de la chaîne américaine Showtime, avec Matt Barnes et Stephen Jackson.

19:27 = Le duel entre les Lakers et les Nuggets donne envie d’en voir plus, si possible en playoffs.

23:03 = Anecdote sur les relations entre l’agence CAA, de Leon Rose – nouveau président des Knicks – et le club de New York.

26:30 = Le All-Star Game 2020, on regarde ou pas ?

36:35 = L’étrange saison des Sixers de Philadelphie.

53:40 = Retour sur le transfert entre les Warriors et les Timberwolves. Andrew Wiggins peut-il relancer sa carrière à Golden State ? Que penser de la paire D’Angelo Russell / Karl-Anthony Towns ?