Meghan Markle signe pour une nouvelle série de podcasts

Moins d’un an après la rupture de son partenariat avec Spotify, Meghan Markle signe un nouveau contrat avec Lemonada Media, et va développer une nouvelle série de podcasts.

De retour aux affaires. Meghan Markle reprend du service et va lancer une nouvelle série de podcasts. La duchesse de Sussex a en effet signé un nouveau contrat avec la plate-forme Lemonada Media, a annoncé la presse américaine mardi 13 février. Cet accord prévoit la production d’un nouveau programme audio et la reprise de son premier podcast «Archetypes», distribué en exclusivité sur Spotify lors de son lancement.

«Lemonada Media a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat créatif avec Meghan, la duchesse de Sussex», a ainsi fait savoir le média sur le réseau X, mardi 13 février. «Lemonada distribuera la première saison «Archetypes» pour toutes les plates-formes audio, et développera également une nouvelle série de podcasts originaux animés par Meghan, la duchesse de Sussex», précise-t-il.

Lemonada Media today announced a new creative partnership with Meghan, The Duchess of Sussex. Lemonada will distribute the first season “Archetypes” for all audio platforms and also develop a new original podcast series hosted by Meghan, The Duchess of Sussex.… pic.twitter.com/VyHhD249ev — Lemonada Media (@LemonadaMedia) February 13, 2024

Cette annonce intervient moins d’un an après la fin du contrat, en juin 2023, entre le géant du streaming Spotify et Archewell Audio, société de production créée par le prince Harry et Meghan Markle. Spotify et les Sussex avaient signé un partenariat en 2020, pour un montant estimé à 20 millions de dollars. Le couple n'avait produit qu'une seule série, baptisée «Archetypes», pour la plate-forme. Ce podcast de conversation entre Meghan Markle et plusieurs femmes influentes avait pris la tête de plusieurs classements, rapportait l'AFP à l'époque.

Meghan Markle ravie

De son côté, Meghan Markle a réagi avec enthousiasme à ce nouveau partenariat. «Je suis fière de pouvoir désormais annoncer que je rejoins la brillante équipe de Lemonada pour continuer mon amour du podcasting», a noté la duchesse dans un communiqué cité par Entertainment Tonight.

«Pouvoir soutenir une entreprise fondée par des femmes, (Lemonada Media a été créé par Jessica Cordova Kramer et Stephanie Wittels Wachs en 2019 ndlr) avec une liste de podcasts stimulants et très divertissants est une façon fantastique de lancer 2024», a-t-elle ajouté, précisant que la réédition de son podcast Archetypes «afin de permettre à davantage de personnes d'y avoir accès», et le lancement d'«un nouveau podcast dynamique», sont actuellement en cours de préparation. «J'ai tellement hâte de pouvoir le partager bientôt», a conclu Meghan Markle.