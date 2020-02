NBA CORNER : Avec le Psy Trashtalk pour parler des surprises et des attentes pour la fin de la saison

La podcast NBA Corner reçoit Giovanni Mariette, alias le Psy Trashtalk, pour évoquer les surprises depuis le début de la saison. Ainsu que les joueurs et équipes à suivre de près d’ici le début des playoffs le 18 avril prochain.

Giovanni et Josh reviennent notamment sur la belle saison des Grizzlies de Memphis, pointent le doigt sur le danger que représentent les Raptors à l’Est, s’interrogent sur l’hégémonie des Bucks dans cette même conférence. En tant que supporter des Spurs, Giovanni Mariette contemple la possibilité de voir San Antonio manquer les playoffs pour la première fois en 22 ans. Également au cœur des débats, Matisse Thybulle et les Sixers, Damian Lillard, les Pelicans et Zion Williamson, ainis que Jayson Tatum et les Celtics de Boston.

A écouter également sur :

Apple podcasts

Spotify

Deezer

Google podcasts

00:55 = Rapide retour sur le All-Star Game.

10:23 = Questions au Psy Trashtalk :

L’équipe surprise = Les Grizzlies (10:42)

Les équipes sous-estimées = Raptors et Pacers (avec un long passage sur les Bucks) (24:05)

Que pense Giovanni de la possibilité de voir les Spurs manquer les playoffs pour la première fois en 22 ans ? (32:36)

Les joueurs «coup de cœur» avec Matisse Thybulle des Sixers et Chris Paul (qui a finalement été perdu dans la conversation (oups) (40:11)

Le joueur/équipe à suivre jusqu’à la fin de la saison = Damian Lillard (55:13) et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (59:17)

01:05:10 = Jayson Tatum est-il en passe de s’imposer comme le joueur le plus important de l’effectif des Celtics ? Quelles sont les réelles chances de voir Boston sortir de la conférence Est ?