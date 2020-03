NBA CORNER : Les Clippers en forme, Miami face à ses limites, DeAndre Ayton, Nicolas Batum

Le podcast NBA Corner se penche sur la montée en puissance des Clippers de Los Angeles, le cas de DeAndre Ayton aux Suns de Phoenix, et sur le Heat de Miami après une belle victoire face aux Bucks malgré quelques signes de fatigue en février.

Charles et Josh démarrent l’émission sur l’actualité de la NBA, avec notamment la rencontre entre les Pelicans et les Mavericks qui s’est conclue en prolongation, le choix des Lakers entre J.R. Smith et Dion Waiters sur le marché des agents libres, les confessions de Nicolas Batum sur son contrat à Charlotte. Mais aussi le retour (cette fois, c’est le cas !) de Stephen Curry, dans la nuit de jeudi à vendredi, face à Toronto, et les premiers pas de Tim Duncan dans le rôle de coach sur le banc des Spurs.

00:38 = Le duel Zion Williamson / Luka Doncic dans la rencontre entre les Pelicans et les Mavericks.

10:10 = Les Lakers feraient-ils mieux de recruter J.R Smith ou Dion Waiters ?

13:24 = Nicolas Batum reconnaît ne pas avoir évoluer à la hauteur de son salaire aux Hornets.

23:52 = Stephen Curry fait son retour face aux Raptors, Tim Duncan devient le coach d’un jour pour les Spurs.

31:24 = Les Clippers entament la dernière ligne droite avant les playoffs, et s’imposent comme un sérieux prétendant au titre.

47:05 = DeAndre Ayton réalisait une belle fin de saison, avant une énième blessure à la cheville.

57:25 = La belle victoire face aux Bucks masque les difficultés rencontrées par le Heat depuis plusieurs semaines. Faut-il être inquiet pour Jimmy Butler et compagnie ?