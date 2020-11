NBA CORNER : La Draft 2020 avec Alexandre Berthaud d'Envergure

Le podcast NBA Corner se penche sur la Draft NBA 2020, qui se déroulera le 18 novembre prochain, en compagnie d’Alexandre Berthaud, journaliste pour le site spécialisé Envergure.

La conversation débute sur les conditions particulières dans laquelle est organisée cette édition repoussée de cinq mois, en raison de la crise sanitaire.

Alexandre et Josh se penchent ensuite sur les profils de LaMelo Ball, du français Killian Hayes et d’Anthony Edwards. Le journaliste d’Envergure aborde également les cas de James Wiseman et de Cole Anthony, deux futurs rookies autrefois placés très haut dans les classements des spécialistes américains (c’est toujours le cas de Wiseman, mais avec beaucoup d’incertitudes).

La discussion se termine avec les trois joueurs à suivre de près selon Alexandre Berthaud qui, avec certains membres de l’équipe d’Envergure, animera la soirée Draft 2020 avec l’équipe de First Team le 18 novembre.

Pour les passionnés, on se serait trop vous conseiller d’aller faire un tour sur le site d’Envergure pour plus d’informations.

