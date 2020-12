NBA CORNER : Les cas James Harden, Giannis Antetokounmpo, et Kyrie Ivring

Le podcast NBA Corner revient sur la situation explosive entre James Harden et les Rockets de Houston, la signature de Giannis Antetokounmpo qui se fait toujours attendre du côté des Bucks de Milwaukee (21:03), et l’énième pied de nez de Kyrie Irving aux médias (37:55).

Josh et Charles abordent également le cas de deux équipes ayant réalisé un beau parcours en playoffs la saison passée, et qui continuent de construire autour de leurs jeunes talents, les Denver Nuggets (54:21) et les Boston Celtics (01:02:43).

