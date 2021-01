NBA CORNER : Le podcasteur Dom sur les équipes qui le font vibrer cette saison

Le podcast NBA Corner reçoit Dominique, animateur de l’émission «Bald Don’t Lie» sur Twitch, pour un passage en revue des équipes qui se sont démarquées depuis le début de saison.

La discussion débute sur les Nets de Brooklyn (10:32) – un club dont un des comptes Twitter français est géré par Dominique – et l’association Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, mais aussi la rumeur concernant une potentielle arrivée d’Andre Drummond (ce qui suppose un buy-out des Cavaliers).

Josh et Dominique évoquent ensuite les Sixers de Philadephie (38:14), une équipe actuellement en tête de la conférence Est, avant de parler des Cavaliers de Cleveland et leur duo Darius Garland/Collin Sexton (54:13), du Thunder d’Oklahoma City avec l’excellente saison de Shai Gilgeous-Alexander et la surprise Luguentz Dort (01:00:37), le coup de cœur de Dominique pour les Hornets avec LaMelo Ball (01:07:34), et enfin, le Jazz d’Utah (01:15:34) qui reste sur une série de 10 victoires sous l’impulsion d’un Mike Conley en mode All-Star.

