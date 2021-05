NBA CORNER : Luka Doncic punit les Clippers, Chris Paul, le duel Lillard/Jokic, Miami laminée

Le podcast NBA Corner reçoit Anthony Saliou, auteur du livre «NBA 1998/99 : l’histoire folle d’une saison historique» (ed. Amphora) pour faire le point sur le premier tour des playoffs, à commencer par la blessure à l’épaule de Chris Paul face aux Lakers de Los Angeles.

Sans son maître à jouer à 100% de ses capacités, les Suns de Phoenix – pourtant 2e de la conférence Ouest – sont à la peine face aux champions en titre. Pour Chris Paul, ce nouveau pépin physique vient s’ajouter à une longue liste de blessures qui sont venues contrarier sa carrière ces dernières années. La discussion se poursuit sur le Heat de Miami qui, mené 3-0 dans sa série face aux Bucks, est quasiment assuré de se faire éliminer au premier tour. Une désillusion pour Jimmy Butler et sa bande, finalistes la saison passée.

Josh et Anthony parlent ensuite du duel au sommet entre Damian Lillard et Nikola Jokic, dans la série opposant les Blazers de Portland aux Nuggets de Denver. Le podcast se termine sur l’incroyable domination de Luka Doncic et des Mavericks de Dallas dans leur confrontation avec les Clippers de Los Angeles. Et tout ce qu’une élimination au premier tour implique pour la franchise californienne.

En introduction, Anthony Saliou présente son livre « NBA 1998/99 : Lock-out, retraite de Jordan, New York Knicks - San Antonio Spurs / L’histoire folle d’une saison historique» (ed. Amphora) dans lequel il revient en détail sur cette saison marquée par une grève historique, la deuxième retraite de Michael Jordan après son 6e titre avec les Bulls de Chicago, et comment les 29 franchises en course pour le titre ont vécu cet exercice si particulier.

A noter que le livre, dont la sortie est prévue pour le 10 juin, est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site de l’éditeur Amphora.

