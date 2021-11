NBA CORNER : Les Kings à la relance, Tyrese Maxey, et des Suns éblouissants

Le podcast NBA Corner revient sur la décision des Kings de Sacramento de se séparer de leur coach, Luke Walton, et évoque l’avenir du club en présence d’Olivier du compte Twitter Kings France.

Josh et Charles poursuivent la discussion en abordant le début de saison impressionnant de Tyrese Maxey, le joueur de seconde année des Sixers de Philadelphie dont les performances sur le terrain en l’absence de Ben Simmons et de Joel Embiid au poste de meneur de jeu ont permis au club de se maintenir au classement de la conférence Est.

Le podcast se termine sur la série de 14 victoires consécutives des Suns de Phoenix sur le mois écoulé.

Malgré les accusations graves qui pèsent sur le propriétaire du club, Robert Sarver, Chris Paul et ses coéquipiers ont répondu, de la plus belle manière qui soit, sur le terrain en confirmant leur excellent parcours en playoffs l’an dernier (défaite en finale, ndlr) et en s’imposant à nouveau comme un sérieux prétendant au titre cette saison.