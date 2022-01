Ski : Ces 5 accessoires à emmener sur les pistes en 2022

Les vacances aux sports d'hiver sont sans doute celles où les Français s'équipent le plus. Afin d'immortaliser vos descentes en ski ou vos randonnées en raquettes ou tout simplement vous occuper pendant la file d'attente des remontées mécaniques, voici les accessoires que nous conseillons pour cette saison.

Le masque anti-covid

© E-factory

Aux abords des remontées mécaniques, il n'est pas évident de se déséquiper pour enfiler un masque de protection pour limiter la propagation du Covid-19, puis de l'enlever à nouveau une fois au sommet des pistes pour skier plus librement. Un constat qui a inspiré la société franco-suisse E-factory pour lancer le masque Allkov. Un produit «trois en un» qui s'adapte aux personnes portant des casques comme des bonnets, puisqu'il peut être baissé sous le menton pour servir de tour de cou, ou bien être positionné sur les lunettes ou les masques pour les yeux lorsque ceux-ci sont relevés sur le casque.

Allkov, E-factory, 19,95€

La caméra d'action

© GoPro

On ne présente plus GoPro, spécialiste des caméras d'action. En fin d'année dernière, la marque californienne a commercialisé le modèle Hero10 Black. En termes de qualité d'image, cette nouvelle GoPro peut filmer vos exploits jusqu'en 5,3K. Elle possède surtout une stabilisation optique à toute épreuve, qui s'avère idéale pour suivre vos descentes ou vos randonnées. Ses deux écrans, l'un à l'avant, l'autre (tactile et plus large) sur la face arrière, sont également de meilleure facture pour regarder vos vidéos, tandis que l'application Quik (sur smartphones) permet de synchroniser en temps réel vos vidéos.

Hero10 Black, GoPro, 529,90€

Le casque connecté

© Sena

Pour se lancer sur les pistes tout en restant connecté et joignable, la marque Sena propose le casque Latitude S1. Un modèle robuste et bien fini, qui intègre un système de connexion Bluetooth et des hauts parleurs afin de prendre les appels sans avoir à retirer son casque. Une technologie qui permet même d'écouter de la musique lorsqu'on est installé dans une remontée mécanique ou pour patienter. Petit détail intéressant pour les familles, les couples ou les groupes d'amis, il est possible de connecter entre-eux jusqu'à quatre casques Latitude pour converser ensemble pendant une descente par exemple.

Latitude S1, Sena, 159€

Les lunettes anti-buée

© Salomon

Cet hiver la marque au S revoit ses collections et propose notamment des masques designs et offrant un beau champ de vision. C'est le cas du modèle Radium Pro Sigma dont la partie écran filtre 100 % des UV et offre un meilleur contraste en fonction de la luminosité réfléchie par la neige. Ce modèle permet de porter des lunettes de vue, sans gène, et dispose d'un système anti-buée très pratique. Enfin, il peut être porté au dessus d'un casque ou sans.

Radium Pro Sigma, Salomon, 180€

les gants chauffants

© G-Heat

La marque G-Heat s'est spécialisée dans les vêtements chauffants, pour rester au chaud malgré le froid mordant des hautes montagnes. Parmi sa gamme de produits, les gants de ski Evo-1 intègrent chacun un petit bouton pour régler le chauffage sur trois positions, avec une température de chauffe qui peut monter jusqu'à 37° C durant 6 heures, 45° C durant 3h30 et même 50° C durant 2h30. Deux petites batteries rechargeables accompagnent la paire. De quoi gérer le problème le plus fréquent des amateurs de sports d'hiver : avoir le bout des doigt presque gelé après quelques heures passées sous les températures négatives.

Gants Evo-1, G-Heat, 109,90€