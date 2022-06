Incidents au Stade de France : l'UEFA conteste les chiffres avancés par Gérald Darmanin

Devant le Sénat, ce mardi 21 juin, l'UEFA a démonté les chiffres avancés par Gérald Darmanin concernant les incidents survenus au Stade de France le 28 mai. L'organisation parle d'un fiasco aux causes «multiples».

Les chiffres avancés par Gérald Darmanin concernant la circulation de faux billets lors de la finale troublée de la Ligue des champions, le 28 mai dernier, ne tiennent pas, selon l'UEFA. Alors que le ministre de l'Intérieur avait estimé leur nombre à 35.000, Martin Kallen, directeur général d'UEFA Events, a démonté cette théorie mardi 21 juin, devant le Sénat.

Selon lui, «on sait qu'on a eu autour de 2.600 billets apportés aux tourniquets qui étaient faux». Et si «beaucoup de billets ne sont jamais arrivés aux tourniquets», sans que l'on puisse vraiment les quantifier, «on ne croit pas que c'était le chiffre mentionné après les premiers jours en France, soit plus ou moins 30.000 à 40.000», a-t-il ajouté.

Le 28 mai dernier, dans la foulée des incidents survenus au Stade de France, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables de ce chaos, évoquant une «fraude massive» sur la billetterie. Il n'avait reconnu des failles dans l'organisation de l'événement que plus tard, le 1er juin, face aux sénateurs.

Ce mardi, toujours devant le Sénat, les associations anglaises lui ont répondu, avec colère. Le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool, Ted Morris, s'est notamment exprimé. Expliquant avoir recueilli près de 9.000 témoignages faisant état de mauvais traitements lors de cette soirée, il a déclaré que «les supporters handicapés» avaient été «traités comme des animaux».

«Il faut que les autorités acceptent leur responsabilité, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l’Intérieur qu’il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela amplifie notre douleur et notre traumatisme», a lâché Ted Morris.

Un fiasco aux causes «multiples»

Pour Martin Kallen, les causes du fiasco de la finale de la Ligue des champions sont «multiples». Citant pêle-mêle «grève des transports, mauvaises réactions des stadiers, des forces de l'ordre», présence de «délinquants» ou encore «un flux extrêmement grand devant le stade sans billet ou avec des faux billets», le directeur général d'UEFA Events à formuler quelques recommandations pour l'avenir.

«Travailler le plus possible avec des billets électroniques» par exemple, «avoir plus de travail sur les périmètres» de sécurité autour du stade mais aussi «avoir une meilleure communication avec les acteurs en place pour être informés sur la situation à l'intérieur et l'extérieur du stade».

Il a indiqué que l'UEFA s'apprêtait à prendre «quelques mesures» en attendant de connaître les conclusions de l'enquête indépendante qu'elle a commandité en mai. Elles sont attendues pour le mois de septembre.