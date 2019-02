Révolution numérique : Microsoft lance un casque du futur

Le casque de réalité augmentée imaginé par Microsoft a récemment été présenté à Barcelone et promet de révolutionner notre quotidien.

Baptisé HoloLens 2, ce casque rendra notamment possibles les réunions virtuelles au sein des entreprises, où les employés pourront interagir à distance.

«Aujourd'hui, les entreprises qui s'attaquent aux problèmes les plus importants sont de plus en plus réparties dans le monde entier et l'HoloLens nous permet de travailler ensemble comme si nous étions côte à côte, face à face», a confié Anand Agarawala, co-fondateur et CEO de Spatial, la société de réalité augmentée.