Les sites de rencontres boostent l'économie

Tinder, Happn, Bumble... Les applications de rencontres se sont multipliées ces dernières années, et vont jusqu'à bousculer l'économie. Un investisseur américain s'est penché sur ce secteur et tire des conclusions novatrices.

Il ne suffit que de quelques clics pour engager la conversation. Si les applications de rencontres révolutionnent les relations amoureuses, elles bousculent aussi l’économie. C’est ce qu’affirme Daniel McMurtrie.

A 28 ans, cet investisseur new-yorkais a observé leur montée en puissance. «Tinder est le plus populaire, il me semble que Bumble est le deuxième plus populaire et puis il y a Hinge, explique le co-fondateur et directeur de la société d'investissement Tyro Capital Management . Il y a aussi une plateforme chinoise, nommée Tantan, qui est intéressante.»

Et de poursuivre : «Il me semble que la valeur totale du marché des trois ou quatre principales sociétés tourne autour des 30 milliards de dollars, sur la base des capitaux propres.»

D’après une récente étude, 30 % des Américains ont déjà utilisé une application ou un site de rencontre. Selon Daniel McMurtrie, elles modifient la nature des dépenses des célibataires et la manière dont les ménages se forment.

Des plateformes de rencontres, plebiscitées par les marques

Une évolution sur laquelle surfent les principaux acteurs du marché. «Parce qu'ils contrôlent maintenant un large pourcentage de personnes, qui vont aller à des premiers rendez-vous, nous pensons qu'ils peuvent vendre des tickets pour des événements ou des réservations dans des bars ou des restaurants.»

L’un des exemples les plus frappants à ses yeux : le succès grandissant des cosmétiques pour hommes, pour qu'ils mettent toutes les chances de leur côté.