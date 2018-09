Google ouvre son labo à Paris

Le patron de Google, Sundar Pichai, a profité de sa venue en France lundi pour annoncer l'ouverture d'un centre de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle à Paris.

Paris accueille, depuis deux ans déjà, le centre de recherche de Facebook sur les mêmes thématiques. Ce laboratoire Google sera installé dans le siège parisien, qui s'étendra sur 6.000 m² supplémentaires pour devenir un «campus».

Il s'agit du deuxième centre de recherche en la matière géré par la société américaine en Europe, après Zurich, en Suisse. Google dispose aussi de laboratoires au Canada, en Chine et aux États-Unis.

«Un lien idéal»

«Les différentes réalisations du pays dans les domaines de la science, de l'art ou encore dans le domaine académique en font un lieu idéal pour la création d'un centre de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle», a expliqué Sundar Pichai, cité dans un communiqué. A Paris, Google a également prévu d’augmenter le nombre de ses salariés en France pour le faire passer de 700 à 1.000 personnes.

Les recrutements seraient déjà en cours et le centre devrait ouvrir très rapidement.

Google a d’autre part annoncé l'ouverture de quatre centres répartis en France, qui proposeront des formations gratuites dans le but de former 100.000 personnes chaque année au numérique. Le premier centre ouvrira ses portes à Rennes, en Ille-et-Vilaine, et les trois autres ne sont pas encore terminés. Ils s’appuieront sur le tissu économique et institutionnel des régions concernées.