Donald Trump accuse Google de ne publier que des articles qui lui seraient hostiles

Dans une de ses habituelles séries de tweets matinaux, l'ancien homme d'affaires a accusé Google Actualité de ne proposer que des «fausses informations» à son sujet, et de favoriser des médias qu'il juge «de gauche». «Ils ont TRUQUÉ les résultats pour ne montrer que les MAUVAISES nouvelles», a-t-il ainsi affirmé. Il a en outre assuré que les sites conservateurs étaient censurés.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 août 2018