Les 6 meilleurs téléviseurs pour passer l'hiver au chaud

Le froid va bientôt faire son retour, et les soirées bien au chaud devant la télé vont redevenir à la mode. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs téléviseurs du moment.

Avant de choisir, il faudra tenir compte des évolutions technologiques. Opter pour un écran 4K est de rigueur d’autant que d’ici à 2020 la retransmission des compétitions en Ultra HD sera la norme. Choisir un téléviseur connecté, doté d’une interface de navigation, est un autre point intéressant, puisque la plupart des fournisseurs de contenu prévoient diverses options à l’avenir (replay, rediffusions, stats…).

A noter également, pour les gamers, tous les écrans de cette sélection sont parfaits pour refaire le match, manettes en main, sur les jeux vidéo FIFA et PES.

Philips OLED 973

© JAAP VLIGENTHART FOTORAFIE B.V/PHILIPS/A. GALSTYAN/ADIDAS/AFP/montage CNEWS

Pour les amateurs de foot, un très grand écran s’avère flatteur pour se donner l’impression d’être au plus près de l’action. Dans la catégorie des téléviseurs haut de gamme et pour les ménages qui ont un budget conséquent, Philips frappe fort avec son Oled 973. Un écran de 65 pouces qui repose sur une barre de son 6.1 développant 60 Watts. Sa dalle ultrafine offre un affichage 4K HDR et peut être complétée par le système Ambilight pour projeter, en temps réel, les couleurs de l’image sur le mur. Le tout est porté par le nouveau processeur P5, capable d’améliorer le contraste, de manière dynamique, en offrant un meilleur rendu à l’action, aussi bien pour les rencontres sportives que pour les blockbusters.

Oled 973, Philips, 5.499 euros.

LG OLED 55E8

© LG/PPG/ICON SPORT/montage CNEWS

Roi de l’écran OLED, LG démontre tout son savoir-faire avec les modèles 55E8 et 65E8. Ces téléviseurs, disponibles en 55 et 65 pouces, profitent du label Ultra HD Premium garantissant un rendu cinématographique de l’image. Des noirs profonds offrent des contrastes et des couleurs impressionnants et ainsi qu’un rendu HDR sans équivalent sur le marché. Leur design «picture on glass», tout en transparence, intègre une dalle aussi mince qu’une carte de crédit à une dalle en verre. Ils intègrent également un système audio 4.2.

OLED 55E8, LG, 3.299 euros.

Samsung QLED 55Q9F 2018

© Samsung/B.Fernandez/Icon Sport/Montage CNEWS

Face à l'OLED, Samsung défend sa propre vision sur le terrain technologique. Le QLED offre un système puissant de rétroéclairage des LED pour des couleurs précises, offrant une image lumineuse et dynamique, à l'éclat flatteur. Le Q9F 2018 se décline en 55, 65 et 75 pouces de diagonale. La marque sud-coréenne mise également sur le design et il est même possible de choisir le support de son téléviseur en fonction de ses besoins et de son intérieur. Le mode Ambiant permet également à l'écran de diffuser tableaux et photographies lorsqu'elle est en veille pour habiller l'intérieur, comme un véritable tableau.

QLED Q9F 2018, Samsung, à partir de 2.999 euros

Panasonic LED FX780

© PANASONIC/B.FERNANDEZ/ICON SPORT/montage CNEWS

Disponible en 49, 55, 65 et 75 pouces, la série FX780 de Panasonic offre une belle qualité d’image en 4K HDR. Ces téléviseurs LED profitent d’un design soigné, l’écran étant encastré dans une dalle de verre. Sa technologie promet une image lumineuse grâce à un rétroéclairage optimisé, tout en profitant d’un rendu des couleurs riche. De quoi profiter des matchs dans leurs moindres détails, sans avoir à déboursé une somme conséquente.

FX780, Panasonic, dès 1.199 euros.

SONY LED KD55XE7096

© Sony/Montage CNEWS

Si Sony propose désormais des TV haut de gamme en misant sur l'OLED, c'est oublier trop vite que la marque japonaise excelle dans les téléviseurs LED. En atteste encore le Bravia KK55XE7096, un modèle de 55 pouces au très bon rapport qualité-prix. Même s'il n'utilise pas les dernières technologies, l'écran supporte allégrement la comparaison avec des modèles vendus à plus de 1.000 euros.

LED Bravia KD55XE7096, Sony, 799 euros.

Hisense ULED U7A

© HISENSE/GLOBAL IMAGES/ICON SPORT/Montage CNEWS

Partenaire officiel du Mondial 2018, la marque chinoise Hisense a lancé ses modèles U7A (en 50, 55 et 65 pouces) pour l’événement. Des téléviseurs LED abordables qui ne mettent pas de côté la qualité. Ecran bord à bord, finition en aluminium brossé, compatibilité 4K HDR, compensateur de mouvements… ils profitent de bons arguments pour séduire les amateurs de sport, mais également les cinéphiles. Un excellent compromis pour les foyers en mode économies.

Série U7A, Hisense, à partir de 699 euros.