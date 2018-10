Une étrange notification Twitter inquiète les utilisateurs

Ils ont été nombreux à recevoir des séries de chiffres et de lettres incompréhensibles. De drôles de messages que les utilisateurs ont rapidement partagé sur le réseau social.

«Nous avons également repéré ce problème. On travaille dessus», a tweeté Jack Dorsey, cofondateur et PDG de Twitter.

Quelques heures plus tard, le PDG a assuré que le bug était réglé. Il serait dû à l'envoi de «notifications d'arrière-plan» habituellement invisibles, qui sont apparues sur les écrans des utilisateurs pour une raison encore inconnue.

The why, from team: “We send an invisible background notification to the app with badge counts (mainly unread notifications, DMs, etc.). The issue caused these notifications to become visible for a short period of time. We don't know exactly why, but quickly reverted.”

— jack (@jack) 16 octobre 2018