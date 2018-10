Lana Del Rey et Azealia Banks se clashent sur Twitter

Depuis quelques jours, les utilisateurs de Twitter sont les spectateurs d'une violente passe d'armes virtuelle, entre Lana Del Rey et Azealia Banks. En cause, un commentaire de l'interprète de «Born To Die» sur le compte Instagram de Kanye West.

Tout a commencé lorsque le rappeur (qui se fait désormais appeler «Ye»), a posté une photo de lui, arborant sa casquette «Make America Great Again». Un soutien à Donald Trump que Lana Del Rey n'a pas apprécié : «En devenant notre président, Trump a été une perte pour notre pays, mais ton soutien est une perte pour la culture», a-t-elle commenté, avant de développer.

«Si tu penses que c'est bien de soutenir quelqu'un qui croit qu'il est normal d'attraper une femme par la chatte simplement parce qu'il est célèbre, alors il faut que tu te fasses opérer autant que lui», a-t-elle ajouté.

girl what do you think about this? pic.twitter.com/dn9WcnElVe — jake (@moteIboy) 30 septembre 2018

Mais le commentaire n'a pas été du goût d'Azealia Banks, qui est montée au créneau il y a quelques jours pour défendre «Ye».

«Wow OK Lana, ça aurait été mignon si tu étais cohérente, et si tu refusais de collaborer avec ASAP Rocky, qui a agressé des femmes physiquement aussi. Pour moi, c'est juste la femme blanche typique qui se sert d'une cible affaiblie pour 'faire semblant' d'être une alliée».

Wow okay Lana, this would be cute if you were consistent with your outrage and refused to collab with ASAP rocky who has physically assaulted women too. To me this just looks like the typical White woman taking using a weakened target to “pretend” to be an ally. https://t.co/34VEqiiy2t — CHEAPYXO (@SHOPCHEAPYXO) 30 septembre 2018

Pas plus tard qu'hier, la chanteuse a décidé de répondre à cette attaque par une série de tweets : «Tu connais mon adresse. Passe quand tu veux. Dis-le moi en face. Mais si j'étais toi, je le ferais pas».

@shopcheapyxo u know the addy. Pull up anytime. Say it to my face. But if I were you- I wouldn’t. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 9 octobre 2018

«Je vais te défoncer la gueule. Point», a ajouté l'artiste, dévoilant un ton et un vocabulaire pour le moins éloignés de l'esthétisme de ces chansons.

I won’t not fuck you the fuck up. Period. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 9 octobre 2018

«Banks. Tu aurais pu être la meilleure rappeuse vivante mais t'as tout gâché. Ne t'en prends pas à la seule personne qui te soutenait».

Banks. u coulda been the greatest female rapper alive but u blew it. dont take it out on the only person who had ur back. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 9 octobre 2018

La réponse de la rappeuse ne s'est pas fait attendre : «D'abord, elle doit appeler son chirurgien, qui lui a fait le nez pointu de Michael Jackson, et lui demander de l'acide désoxycholique [substance destinée à réduire le double menton] pour ces galettes de poulet !!! Ensuite, elle doit aller sur Instagram pour s'acheter quelques sucettes coupe-faim et une gaine amincissante à 20 dollars»

First, we need her to call the surgeon who did her pointy Michael Jackson nose and ask for some kybella for those chicken patties!!’ Next we need her to head over to Instagram and invest in some @FlatTummyCo lollipops and a $20 waist trainer! — CHEAPYXO (@SHOPCHEAPYXO) 9 octobre 2018

«Je vais t'envoyer le numéro de mon chirurgien et celui d'un bon psychiatre que je connais à L.A. Tes médicaments ne fonctionnent pas», a rétorqué Lana Del Rey.

I’ll send you my surgeon’s number and a good psychiatrist I know in LA – your psych meds aren’t working #uneedanewcocktail — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 9 octobre 2018

«Et ÉVIDEMMENT, la Blanche se moque de la santé mentale. Elle montre ce qu'elle est vraiment ! Comment s'est passé ce sort jeté à Trump ?», a demandé Azealia Banks, en référence à un appel de Lana Del Rey, qui avait demandé à des sorcières de lancer un sortilège sur le président en février 2017.

And of COURSE the white woman makes fun of mental health. Showing her truest colors! How’d that trump spell work out for ya sis?? — CHEAPYXO (@SHOPCHEAPYXO) 9 octobre 2018

Après ces quelques messages, Azealia Banks a indiqué qu'elle entendait bien poursuivre Lana Del Rey en justice : «Où est le tweet 'passe quand tu veux' ? Je parle avec mon avocat».

Where’s the pull up tweet? I’m talking to my lawyer — CHEAPYXO (@SHOPCHEAPYXO) 10 octobre 2018

«Dis lui que c'est une promesse, pas une menace», a conlu l'interprète de «Tomorrow Never Came».

Tell him it’s a promise not a threat — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 10 octobre 2018

Les deux artistes ont désormais l'intention de se poursuivre mutuellement.