L’acteur Sean Bean rejoint le casting du jeu Hitman 2

Attendu pour le 14 novembre prochain sur consoles et PC, Hitman 2 s'offre une cible de choix pour son tueur à gage. Le comédien Sean Bean (Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Goldeneye) sera l'un des hommes à abattre.

IO Interactive et Warner Bros. Interactive Entertainment viennent de diffuser un premier trailer pour introduire la «star maudite». Dans cette séquence, le comédien britannique de 59 ans se confie sur le sofa d'un psychanalyste, revenant sur les nombreuses morts qui ont ponctué sa vie, en métaphore de sa carrière cinématographique et télévisuelle. D'Alec Trevelyan, alias 006, dans James Bond Goldeneye à Eddard Stark dans GOT, en passant par Boromir dans La Communauté de l'Anneau (1er volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux), pour ne citer que ces rôles phares, l'homme a en effet multiplié les personnages aux fins cruelles.

Un clin d'œil qui rappelle donc qu'il sera sur la liste des cibles de 47, le grand chauve en costard, héros de la saga de jeu vidéo Hitman. Sean Bean y incarnera Mark Faba, ancien membre du MI5 au service secret de sa Majesté reconverti en assassin professionnel. Un homme difficile à retrouver puisqu'il est passé maître dans l'art de «feindre sa propre mort». L'homme sera donc une cible prioritaire, à partir du 20 novembre prochain et durant les dix jours suivants lors d'une partie de cache-cache éphémère et mortelle, qui promet de donner du fil à retordre à 47.