MacBook Air : l’un des best-sellers d’Apple suit (enfin) les standards de la marque

Petit frère marquant l'entrée de gamme des ordinateurs d'Apple, le MacBook Air se met à la page pour la fin d'année et revendique un côté «écolo» inédit...

La keynote du 30 octobre a dévoilé un modèle relooké et boosté dans ses entrailles, mais aussi réévalué à la hausse du côté du prix. Comme l'iPad Pro, nous avons pu le prendre en main à l'issue de la conférence.

La firme à la pomme livre ici un ordinateur portable très fin, plus ramassé, pour 1.349 euros (prix de départ) tout de même. A ce tarif, il hérite d'un écran Retina de 13 pouces et 4 millions de pixels à la colorimétrie retravaillée et plus flatteuse que le LCD qui équipait les modèles précédents. Apple revendique d'ailleurs «48% de couleurs de plus que sur la génération précédente». Surtout, celui-ci profite de bords beaucoup plus fins, à la manière des MacBook et MacBook Pro vendus plus chers. L'objet se voulant aussi bien plus puissant que la génération précédente.

Il hérite également d'un meilleur équipement côté audio, avec des hauts-parleurs de qualité que l'on retrouve sur le MacBook Pro de 13 pouces, un modèle premium à qui le MacBook Air emprunte beaucoup (la Touch Bar en moins).

Du Touch ID pour obéir à son maître

Son clavier a ainsi été repensé et ses touches mieux intégrées, plus stables et silencieuses, que sur la version précédente. La technologie Touch ID vient s'implanter sur celui-ci, afin de solliciter Siri, mais aussi de s'identifier grâce à son empreinte digitale. Il est ainsi possible de déverrouiller son ordinateur, mais aussi de payer ses achats en ligne d'un simple geste (voir vidéo ci-dessous).

Le trackpad inclut quant à lui la technologie Force Touch pour accéder à différents niveaux de pressions et ouvrir plusieurs options lors de la sélection d'une icône par exemple. Le trackpad est également 20% plus grand que chez ses aînés.

Un châssis en aluminium 100% recyclé

Autre point notable, cet ordinateur portable revendique un châssis en aluminium 100% recyclé. Un détail diront certains, mais c'est oublier rapidement qu'il s'agit d'une première, à notre connaissance, dans le milieu informatique. Cette revendication écolo chez Apple n'empêche pas de lui trouver une finition exemplaire. L'objet ouvre la voie à des ordinateurs imaginés pour moins polluer lors de leur fabrication en usine.

La part belle à l'USB-C, mais des connectiques en moins

L'objet intègre deux ports USB-C pour se mettre à la page, à l'instar des MacBook et MacBook Pro. Toutefois, il faudra s'équiper d'un port universel (vendu séparément) pour espérer accéder à une connectique complète. La génération précédente de MacBook Air intégrait déjà un lecteur de carte SD, de l'USB Type 3, une prise chargeur et une prise MagSafe. Un choix discutable, auquel Apple préfère répondre par un sacrifice sur l'autel de la simplicité. A noter, le MacBook Air conserve quand même un port jack.