Facebook Messenger : une nouvelle fonctionnalité pour supprimer un message dix minutes après son envoi

Une nouveauté qui va permettre d'éviter des situations parfois embarrassantes. Une erreur de destinataire ou un message envoyé sur un coup de tête que l'on regrette rapidement.

La fonctionnalité doit arriver prochainement, annonce le réseau social américain. Elle offrira donc dix minutes à chaque utilisateur pour supprimer un message privé. L'effacement est déjà possible sur Facebook Messenger, mais ne concerne que l'émetteur. Jusqu'à présent, le destinataire recevait le message dans tous les cas.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc

C'est donc bientôt de l'histoire ancienne, à condition que celui qui reçoit le message en question ne l'ait pas lu dans les dix minutes ayant suivi l'envoi.

