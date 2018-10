Facebook : Messenger opère une mue en profondeur avec la version 4

Une interface largement simplifiée et plus colorée, un design épuré, un mode écran noir, des bots plus accessibles... Messenger opère un changement en profondeur cette semaine.

La version 4 de la messagerie de Facebook se met à la page pour rebondir sur les critiques de ses 1,3 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. «Sept utilisateurs sur dix souhaitaient une expérience simplifiée, un but que nous avons atteint sans sacrifier aucune fonctionnalité préexistante», souligne Jean-Marc Denis, product design manager chez Messenger. Ce Français installé dans la Silicon Valley américaine s'est penché durant un an avec son équipe sur cette refonte majeure de la messagerie. Cette dernière passe ainsi de neuf à trois onglets : Messages, Contacts et Découvrir.

Ainsi, l'onglet Messages amène aux différentes bulles de conversations déjà ouvertes avec ses amis. Celle-ci se veut beaucoup plus lumineuse et colorée, afin d'offrir des «conversations plus vivantes et humaines», explique Jean-Marc Denis. Des dégradés de couleurs ont pour but de rendre les fils de discussion plus lisibles et animés, avec cinq coloris au choix pour l'utilisateur. Il n'est toutefois pas possible de paramétrer la colorimétrie dans le détail; afin de s'assurer que les caractères restent toujours le plus lisibles possibles sur les écrans, précise-t-on. En outre, les bulles de conversations changent automatiquement de couleur en scrollant.

La simplification de l'interface passe également par de nouveaux gestes à intégrer. Ainsi, en choisissant un contact, il est possible de faire apparaître des sous-catégories en glissant l'image de ce contact vers la droite, avec la possibilité de partager directement une vidéo ou une photo avec cette personne par exemple. «L'idée étant de regrouper ensemble les choses qui font sens», ajoute Jean-Marc Denis.

L'onglet Découvrir offre quant à lui une refonte intéressante, notamment pour les bots. Ces fameux assistants virtuels qui permettent par exemple de réserver une table dans un restaurant par le biais d'une simple conversation sont encore peu utilisés par les adeptes de Messenger. Ils s'avèrent pourtant très pratique... Dès lors que l'on sait les trouver. Et c'est sur ce point que l'équipe Messenger a travaillé. Découvrir met ainsi en avant des bots et des jeux, par le biais de petites icônes. Il suffit dès lors de les sélectionner pour automatiquement apprendre ce qu'elles ont à offrir, à l'image d'un App Store. «Nous avons constaté que beaucoup d'utilisateurs ne savaient pas ce qu'était un bot, or de nombreux développeurs œuvrent à en proposer et nous avons choisi de les mettre en avant autrement», confie-t-il.

Enfin et à la manière de Twitter, un Dark Mode sera également bientôt proposé aux utilisateurs. Une variante qui fait donc basculer l'interface sur fond noir, afin d'accompagner les échanges notamment dans la pénombre, mais aussi pour consommer moins de batterie, l'écran du mobile nécessitant d'être moins poussé au niveau de la luminosité pour être lisible.