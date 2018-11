Les 5 meilleurs jeux vidéo mettant en scène Mickey, 90 ans

Mickey en tant que héros de jeu vidéo, ce n'est pas nouveau. Alors que la célèbre souris au short rouge fête ses 90 ans dimanche 18 novembre, retour sur sa carrière vidéoludique à travers cinq jeux emblématiques.

Castle of Illusion

Jeu emblématique de l'entrée de Mickey dans l'ère du jeu vidéo, Castle of Illusion est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs titres parus sur Mega Drive. Lancé en 1990 par Sega, il met en scène le petit héros de Walt Disney à travers des niveaux colorés et très respectueux de l'œuvre originale.

Il a fait l'objet d'une réédition HD en 2013, disponible sur différentes plates-formes. S'il ne s'agit pas de la première apparition officielle de Mickey Mouse dans un jeu vidéo, Castle of Illusion reste dans les mémoires pour ses grandes qualités.

Magical Quest

En 1992, alors que Capcom brille avec Street Fighter II, le studio japonais reprend la licence Disney pour développer une série de jeux Mickey très réussis. Le premier de cette saga donne naissance à The Magical Quest starring Mickey Mouse. Un jeu disponible sur Super Nintendo (et plus tard sur Game Boy Advance) qui démontre le savoir-faire de Capcom dans l'animation des pixels.

S'il reste classique dans son déroulement, Magical Quest offre des niveaux qui s'enchaînent avec plaisir, portés par une réalisation impressionnante pour l'époque. Deux autres épisodes toujours aussi bons suivront, le 2e The Great Circus Mistery adjoignant Minnie au héros, puis The Magical Quest 3 permettant de partir à l'aventure avec Donald, son fidèle ami.

Mickey Mania

Avec Mickey Mania en 1994, c'est un certain Sony, encore éditeur (la PlayStation étant sur le point de sortir au Japon en décembre de la même année), qui entre dans la ronde Disney. Ce titre sublime invite à traverser l'histoire de Mickey à travers différentes époques de sa vie, depuis le célèbre Steamboat Willie (1928) jusqu'au film Le Prince et le Pauvre (1990).

Au total, sept niveaux attendent le petit rongeur. Mais c'est surtout par son incroyable animation 2D et ses décors soignés que le jeu laisse une trace indélébile dans le cœur de ceux qui ont pu s'y essayer. Pour l'époque, Mickey Mania ressemblait à un véritable dessin-animé sur consoles. Lancé sur Mega Drive, Mega-CD et Super Nintendo, ce titre, très accessible pour les plus jeunes, a également été porté sur PlayStation en 1996.

Disney Epic Mickey

Avec Disney Epic Mickey, les fans de la souris tiennent leur chef d'œuvre en 2010 sur Wii. Réalisé par Warren Spector, papa du cultissime Deus Ex, ce jeu vidéo propulse Mickey et son acolyte Oswald Le Lapin dans un univers parallèle où l'univers Disney n'est plus aussi joyeux qu'à l'accoutumée.

Muni d'un pinceau magique, il devra lui redonner les couleurs qu'il mérite et ramener la joie. Loin d'être une histoire mièvre, ce Disney Epic Mickey s'affiche comme un coup de génie de la part de Warren Spector. Son gameplay varié est porté par une pâte graphique inspirée et des musiques dignes des meilleurs films du sutdio Disney. Sa suite, sortie deux ans plus tard, est également un titre à découvrir, mais elle réexploite trop le concept de l'épisode original.

Kingdom Hearts

La saga Kingdom Hearts n'est pas à proprement parler dédiée à Mickey Mouse, mais le héros de Disney, et bien d'autres amis à lui, se trouvent propulsés dans une quête où ils devront faire équipe avec des personnages du studio Square Enix, connu pour la saga Final Fantasy.

De là naît un univers hybride étonnant, mais intéressant. Lancée en 2002 sur PlayStation 2, cette saga compte déjà une dizaine de titres sur consoles et mobiles, et de nombreuses compilations. Surtout, celle-ci s'apprête à revenir au premier plan avec Kingdom Hearts III, prévu pour le 29 janvier 2019. Un jeu de rôle-action spectaculaire, dont la réalisation s'annonce très ambitieuse, attendu sur PS4 et Xbox One.