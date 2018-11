Disneyland Paris célèbre les 90 ans de Mickey avec une programmation spéciale

Le dimanche 18 novembre, Mickey Mouse célèbrera ses 90 ans. A cette occasion, le parc Disneyland Paris a concocté une programmation spéciale qui se tiendra jusqu’au 6 janvier.

Parade, grands spectacles et gâteau anniversaire signé Pierre Hermé… les fans de la souris seront comblés.

Mickey en tête de l’incontournable parade

Moment fort d’une journée à Disneyland, la célèbre parade de Noël fait son grand retour, emmenée par Mickey et sa bande : Minnie, Donald, Dingo... Parce que plus on est de fous, plus on rit, ils seront accompagnés de la fée clochette, du Père Noël mais aussi des personnages de Toy Story - Buzz l’Eclair et Woody - dont la sortie du 4e volet est prévue en juin 2019. Deux teasers alléchants viennent d'ailleurs d'être dévoilés.

L'EXPérience «Mickey et son orchestre Philarmagique»

Avec cette nouvelle attraction en 4D, Mickey met son éternel enthousiasme au service des plus grands classiques de Disney, d’«Aladin» à «La petite sirène» en passant «Le roi Lion». A l’écran, la petite souris et son compagnon Donald viendront bousculer ces dessins animés et leurs célèbres thèmes musicaux avec, au programme, de nouvelles péripéties provoquées par Donald. Inédite en Europe, cette attraction ouverte depuis le 1eroctobre se tient au Discoveryland Theater et se poursuivra au-delà de la saison de Noël.

Un nouveau spectacle surprise

© Disneyland Paris

Conçu pour les 90 ans de la petite souris, le spectacle «Surprise pour Mickey» porte bien son nom. Dans ce show interactif, programmé plusieurs fois par jour à Production Courtyard, Minnie compte bien offrir une surprise inoubliable à son compagnon de route. Elle s'appuiera pour ce faire sur leur éternelle bande, mais aussi sur les spectateurs. Ces derniers sont invités à partager un message pour Mickey sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #SurpriseMickey. Certains pourront même voir leurs messages diffusés dans le spectacle.

LA SOURIS à la batterie avec le big band de Noël Pour la deuxième année, le parc Walt Disney Studios fête aussi Noël avec un grand spectacle «Mickey et le Big Band de Noël». Les plus belles chansons de l’hiver y prendront vie dans un esprit musical. Un show interprété par des chanteurs, des danseurs, les personnages de Disney et, évidemment, un orchestre jazz, avec Mickey à la batterie.

Pierre Hermé signe le birthday cake

Qui dit anniversaire, dit forcément pâtisserie. C’est au chef Pierre Hermé qu’a été confié la confection du gâteau d’anniversaire de Mickey Mouse. Ce dernier revisite pour l’occasion un classique : la tarte au citron meringuée. Une pâtisserie dont la forme reprend les trois cercles qui composent le visage de la petite souris, imaginé en 1928 par le dessinateur Ub Iwerks. Ce dessert sera disponible du 17 novembre au 6 janvier, au restaurant Walt et au California Grill.