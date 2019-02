4 objets high-tech pour skier connecté

L'appel de la poudreuse se fait sentir et avec lui l'envie de glisser. Et comme d'habitude, la technologie n'est jamais très loin pour ceux qui veulent rester connectés ou immortaliser leurs exploits. Voici notre sélection d'objets high-tech pour braver le froid.

La caméra de tous les exploits

En matière de caméra d'action, l'expertise de GoPro n'est plus à démontrer. Et pour cet hiver, le modèle Hero 7 Black promet de répondre aux exigences des casse-cou, mais aussi à celles des amateurs de glisse moins chevronnés. Il suffit de la fixer sur son casque, ou son torse (avec la fixation Chesty), pour immortaliser ses descentes. La Hero 7 Black peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Elle est surtout réputée pour son système de stabilisation d'image à toute épreuve, parfait pour les virées tout schuss. Elle dispose d'une panoplie complète pour les vidéastes, avec des modes optimisés pour le time laps et le ralenti. A noter, l'objet ne craint pas la neige et est même étanche jusqu'à 10 mètres, sans caisson.

Hero 7 Black, GoPro, 429,99 euros.

Le sac airbag

Pour les plus précautionneux, la société française Arva a inventé un système capable de mettre toutes les chances de son côté pour survivre à une avalanche. Son sac à dos Reactor est très léger (moins de 2 kilos tout équipé) et contient un système d'airbags, gonflés grâce à des bouteilles de gaz. Résultat, les airbags forment un ballon qui entoure le porteur du sac à dos, depuis les bras jusqu'autour de la tête.

L'idée ici est de donner du volume pour être soulevé par l'avalanche et porté au-dessus de la surface neigeuse, afin d'éviter d'être englouti. En plus de ce système compact, qui peut sauver des vies, le sac permet de ranger ses affaires. Un deux-en-un très utile. En outre, les bombonnes de gaz, à usage unique, peuvent être rechargées.

Airbag reactor ultralight 15, Arva, 559 euros.

Le casque connecté au mobile

Parce qu'il reste dangereux de retirer son casque sur les pistes, la société Julbo, basée dans le Jura, a imaginé le casque Sphere Connect qui s'appaire en Bluetooth avec son smartphone. Des haut-parleurs ainsi qu'un micro intégrés aux coussinets du casque permettent de passer des appels tranquillement, mais aussi d'écouter de la musique, le temps d'un trajet en remonte-pente, par exemple.

Sphere Connect, Julbo, 299 euros.

La doudoune chauffante

S'il convient de toujours sortir couvert en haut des pistes, les plus frileux peuvent aussi s'équiper d'une veste... chauffante. La Heated Jacket de 8kflexwarm intègre une technologie de résistances chauffantes, qu'il est possible de contrôler grâce à une application mobile. L'idée étant de réchauffer la veste au niveau du ventre et du bas du dos, zones souvent plus exposées au froid. Assez fine pour être doublée par une vraie doudoune, elle est capable de réguler sa température, tout en utilisant un textile permettant de laisser respirer le corps. A noter, la marque propose des versions homme et femme de ses vestes connectées.

Heated Jacket, 8kflexwarm, à partir de 180 euros.