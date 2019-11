Apple présente ses AirPods Pro, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit

C'est la surprise qu'Apple entend glisser sous le sapin. En rumeur depuis quelques semaines déjà, les AirPods Pro on été dévoilés ce mardi par la firme à la pomme.

Ils seront commercialisés dès ce mercredi 30 octobre au tarif de 279 euros et promettent d'apporter de vraies nouveautés par rapport aux derniers AirPods de 2e génération qui introduisaient notamment la regarde sans fil.

Plus compacts, ils s'offrent également un design différent pour devenir de vrais écouteurs intra-auriculaires, en s'appuyant sur des embouts en silicone. Trois tailles sont proposées dans l'emballage, afin de s'insérer idéalement dans le conduit auditif. Le tout offrant un meilleur maintien par rapport à ses grands frères qui ont tendance à glisser dès qu'on effectue un mouvement trop rapide de la tête. S'il nous faut encore tester le produit, on peut raisonnablement penser pouvoir faire son jogging quotidien avec. D'autant plus, qu'Apple certifie qu'ils sont «résistants à la transpiration et à l'eau dans le cadre d'une activité sportive». Un bon point, mais attention, cela ne signifie pas qu'ils soient étanches.

Petit plus, les AirPods Pro proposent une analyse de l'oreille interne grâce à ses micros capables de mesurer le son émis dedans. L'idée ici est de dire à son propriétaire quelle taille d'embout en silicone choisir, grâce à un algorithme.

Au delà de cet aspect esthétique, les AirPods Pro intègrent un système de rédution active du bruit. En clair, des micros externes analysent les bruits ambiants, afin d'offrir une écoute à l'abri du bruit ambiant. Une technologie que l'on retrouve déjà sur de nombreux casques et écouteurs concurrents. Apple y ajoute un mode «Transparence», comme sur les Beats Solo Pro, qui permet d'annuler la réduction de bruit d'une simple pression sur l'écouteur droit afin d'écouter les bruits ambiants sans avoir à retirer ses écouteurs.

Une autonomie équivalente aux AirPods classiques

Parallèlement, les AirPods Pro sont toujours compatibles avec Siri et permettent aussi de les utiliser comme kits main libre pour passer ses appels. Si l'écrin de rechargement de leurs batterie est plus large que l'ancien modèle, celui-ci reste discret et il est toujours possible de les glisser dans une poche de jean.

Enfin côté autonomie, Apple promet cinq heures d'écoute d'une traite, mais celle-ci peut atteindre 24 heures grâce au boîtier de charge. Un chiffre à peu près semblable aux AirPods normaux. Toutefois, l'activation de la réduction de bruit joue également l'autonomie qui passe alors autour de 4h30 ou 3h30 pour une seule charge, contre cinq.

AirPods Pro, Apple, 279 euros.