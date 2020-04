La PlayStation de Sony fête ses 25 ans et voici ses 20 meilleurs jeux

Il y a 25 ans, la PlayStation arrivait en fanfare sur le marché japonais. Une machine qui a marqué de son empreinte le secteur du jeu vidéo. Gran Tursimo, Resident Evil, Metal Gear Solid…Voici les titres qui ont marqué l'histoire de cette console.

Croix, carré, triangle et rond. Les gamers découvraient la signalétique, désormais culte, des manettes d’une nouvelle console grise signée Sony. Si les gamers français ont dû attendre jusqu'au 29 septembre 1995 popur en profiter, la PlayStation était partie à la conquête du Japon dès décembre 1994.

Alors qu’une guerre opposait jusqu’alors les géants du secteur Nintendo et Sega, «Sony est venu tout bouleverser», se souvient Jean-Marc Demoly, alias J’m Destroy, que nous avions interrogé pour les 20 ans de la console. Pour Le journaliste et auteur des ouvrages PlayStation Anthologie (éd. Geeks Line), la firme nippone a apporté trois révolutions avec sa machine 32 bits. La première portait sur la qualité des graphismes avec une 3D enfin à la hauteur. La seconde portait sur le support CD, en faisant oublier les cartouches des anciennes consoles. Enfin, troisième fait d'armes, «on peut souligner la révolution marketing qui visait clairement un public plus adulte».

Au final, la ludothèque de PlayStation a compté plus de 4.900 titres, vendus à plus de 960 millions d’exemplaires. Sony a finalement arrêté la production de sa première console le 31 mars 2006, après l’avoir écoulée à 104 millions d’unités dans le monde et converti des millions de gamers à sa cause.

Final Fantasy VII

Redénifissant le jeu de rôle sur console, Final Fantasy VII est un véritable feu d'artifice visuel doté d'une histoire poignante et de personnages charismatiques et attachants. «C'est aussi le premier jeu vidéo a avoir eu les honneurs d'une montée des marches au festival de Cannes», souligne J'm Destroy. Essentiel pour la ludothèque de tout gamer, il fait actuellement l'objet d'un remake pour la PS4 prévu pour mars 2020.

Metal Gear Solid

Mêlant habilement infiltration et action, ce chef d'oeuvre était aussi une claque graphique. Une preuve de plus du génie de son créateur Hideo Kojima, qui a réalisé son dernier opus Metal gear Solid V, avant de quitter Konami pour réaliser Death Stranding sorti cette année sur PS4.

Resident Evil

Survival horror par excellence, Resident Evil a marqué durablement les rétines des joueurs. Il a donné naissance à l'une des plus grandes saga du jeu vidéo. Âmes sensibles s'abstenir.

Gran Turismo

Incroyablement beau, Gran Turismo plaçait la barre très haut en matière de simulation automobile. Un jeu colossal qui connaîtra des suites réussies sur les autres consoles de Sony.

Ridge Racer

«Ridge Racer était le tout premier jeu de la console, c'était surtout une vitrine technologique incroyable, conversion parfaite du titre des salles d’arcade que la PlayStation a d'ailleurs contribué a faire oublier», commente J'm Destroy.

Tomb raider

La belle Lara Croft a fait aussi ses débuts sur la console de Sony. Rare encore dans le milieu du jeu vidéo peuplé de héros masculins, cette femme forte incarnait alors l'Indiana Jones des temps modernes.

Tekken

On n'avait pas pris de claque aussi forte depuis Street Fighter II sur Super Nintendo. Tekken deviendra l'autre référence des jeux de bastons aux côtés de Virtua Fighter, et ses deux suites sorties aussi sur la PlayStation sont encore bien meilleures.

Soul Blade

Décidément très actif sur la console de Sony, Namco lancera aussi une autre saga du jeu de baston devenue culte : Soul Blade. Munis d'armes tranchantes, les combattants jouissent d'une animation incroyablement réaliste. Un must.

Chrono Cross

Jeu de rôle méconnu en Europe car uniquement sorti au Japon et aux Etats-Unis, Chrono Cross restera à jamais dans le coeur des vrais gamers. Suite spirituelle de Chrono Trigger (RPG phare de la Super Nintendo), il reste un titre mythique ne serait-ce que pour ses sublimes musiques et son monde enchanteur.

Rayman

Créé par Michel Ancel et Ubisoft, Rayman va rapidement devenir populaire et gagner ses lettres de noblesse dans la catégorie des jeux de plates-formes. Le héros à la mèche a connu plusieurs suites, dont les excellents Rayman Origins et Legends.

Suikoden

Avec ses 108 personnages, sa quête longue et riche en rebondissements, Suikoden compte parmi les cinq meilleurs RPG à faire sur la PSOne. Une oeuvre intemporelle.

WipEout 2097

Jeu de course futuriste et révolutionnaire, WipEout 2097 témoigne de la volonté de Sony d'imposer des jeux capables de séduire au delà des gamers. En atteste sa bande originale pointue réunissant les Chemical Brothers et The Prodigy.

Castlevania : Symphony of the night

Saga vampirique commencée sur NES, Castlevania retrouve un nouveau souffle baroque avec Symphony of the night. Un titre unique et envoûtant.

Final Fantasy Tactics

La série Final Fantasy se décline pour la première fois dans un jeu de rôle tactique. Et c'est une réussite totale.

Crash Bandicoot

Nintendo avait Mario, Sega avait Sonic et Sony comptait sur Crash Bandicoot. Le petit marsupial se retrouve propulsé au coeur d'un jeu d'aventure qui n'a rien à envier à ses maîtres. Et il s'offrira un retour remarqué grâce à Activision dès 2017.

Oddworld : l'odyssée d'Abe

Un univers totalement singulier, des créatures déjantées et un héros aussi amusant que mystérieux : c'est la recette du succès de l'Odyssée d'Abe.

Silent Hill

Un brouillard épais se répand dans une ville où rôde le mal. Encore plus terrifiant que Resident Evil, Silent Hill est sans doute à l'origine de longues nuits de cauchemards chez les joueurs. Un jeu d'horreur à l'origine d'une saga brillante et dérangeante.

Legacy of Kain : Soul Reaver

Comment un ange déchu peut-il lutter contre les démons qui habitent le monde ? La réponse se trouve dans ce ttitre trépidant au scénario implacable.

Driver

Conduire des voitures et braquer des banques avec classe, c'est le pari de Driver. Un titre fondateur parmi les jeux de gangsters.

Valkyrie Profile

Incarner une charmante Valkyrie envoyée par Odin pour réunir les meilleurs guerriers avant que ne survienne la fin de tout, le Rägnarok. Voilà l'essence de ce RPG qui se révèle incroyablement dense. Une perle qui comptera parmi les derniers titres de la console, aujourd'hui disponible sur smartphones Android et iOS.