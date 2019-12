Snapchat lance ses Leaderboard Games, des jeux vidéo sociaux pour s’amuser entre amis

Snapchat mise sur la convivialité pour s'amuser sur sa plate-forme. Après avoir lancé son service Snap Games cette année, le réseau social lance ce mardi 17 décembre ses Leaderboard Games.

Des jeux vidéo inspirés des jeux de société afin d'inviter plusieurs amis à disputer ensemble une même partie. Toutefois, à la différence des jeux multijoueur déjà présents sur ce réseau, ces nouveaux titres permettent de jouer de manière asynchrone. L'idée ici étant de permettre de partager une même partie, mais d'y jouer chacun de son côté à l'heure de son choix. Chacun va alors tenter de battre le score de ses amis. Et pour savoir qui est le meilleur en direct, Snapchat propose un système de scoring en streaming - les résultats s'affichant en temps réel -.

Pour l'heure, deux jeux ont fait leur apparition dans ce cadre : Find my friends (Trouver mes amis) et Slide the shakes (Fais glisser les milk shakes). Le premier s'inspire du célèbre Où est Charlie ?, puisqu'il faudra retrouver les icônes de ses amis parmi différents tableaux et surtout le faire le plus rapidement possible pour engranger les points. Le deuxième titre nous invite dans un bar à milk shakes où il faudra servir les clients en faisant glisser les verres le long du comptoir. Le challenge sera toutefois de parvenir à déjouer les pièges, puisque le comptoir prendra différentes formes et comptera de nombreux obstacles.

Pour activer ces nouveaux jeux sur le réseau social, il suffit d'activer l'appli Snapchat, de se rendre dans l'onglet «amis», de repérer l'icône «fusée», puis de cliquer sur l'icône en forme de petite coupe de champion. L'ensemble des fonctionnalité Leaderboard Games est disponible sur les smartphones sous iOS et Android.