CES 2020 : l'impressionnant PowerEgg X, un drone hybride qui se transforme en caméra

Grand-messe du secteur high-tech, le CES est chaque année l'occasion de découvrir des objets surprenants. C'est le cas du PowerEgg X, un drone en forme d'œuf qui peut aussi servir de caméra au poing.

La vidéo donne ainsi à voir toutes les capacités de ce véritable appareil pensé pour les cinéastes. Son design permet de le replier pour lui donner un aspect ovoïdale, comme un jouet Transformers. La société PowerVision a imaginé un objet prêt à répondre aux exigeances des professionnels et promet même une qualité d'image «digne d'un appareil photo reflex».

Ainsi, le PowerEgg X embarque une caméra 4K munie d'un grand angle de 170 °. Cette dernière peut filmer à 60 images par seconde et dispose d'un stabilisateur trois axes, afin de fluidifier les séquences d'enregistrement.

Surtout, l'objet est boosté à l'IA et peut reconnaître les visages et repérer les gestes. Un atout qui garantit de faire le point sur le sujet que l'on veut mettre en valeur, même lorsqu'il bouge.

Parallèlement, cette fonctionnalité s'avère bluffante lorsqu'on équipe ce petit œuf de 522 g (tout de même) avec ses hélices pour le transformer en quadricoptère. En mode drone, l'objet peut donc voler durant 30 minutes tout en suivant et filmant son sujet à la distance que l'on souhaite. Il est en outre doté d'un système de micros qui peut suivre et enregistrer en priorité le son et la voix émis par le sujet principal. De quoi rivaliser avec les meilleurs gadgets de James Bond.

Profitant du CES pour s'offrir un lancement mondial, le PowerEgg X est commercialisé à partir de 849 euros.