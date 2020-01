CES 2020 : Sennheiser crée un système audio pour voiture révolutionnaire

L'édition 2020 du CES devrait marquer un tournant dans le secteur automobile. Si les voitures autonomes en sont les stars, les habitacles des véhicules font aussi leur révolution.

A commencer par les équipements audio qui vont se fondre dans le tableau de bord tout en offrant un son d'une qualité inégalée. Sur le stand de Sennheiser et Continental, les visiteurs du salon high-tech de Las Vegas peuvent découvrir Ambeo.

Un système sonore entièrement caché et sans haut-parleurs apparents, ni logés derrière une grille. L'idée ici est de profiter des propriétés acoustiques des surfaces de l'habitacle et du tableau de bord pour propager le son en 3D. Cet ensemble «s'inspire des instruments à cordes classiques, dont le corps en bois sert de chambre de résonance», explique les deux sociétés. La voiture est donc ici pensée comme un instrument de musique et permet aux designers des véhicules de repenser l'habitacle.

La technologie promet alors d'apporter un son immersif pour l'ensemble des passagers du véhicule, même à ceux assis à l'arrière. Surtout, Ambeo est combiné au système Ac2ated de Continental qui permet de «réduire de 75 à 90 % le poids et l'encombrement occupés par un système audio traditionnel», assurent les deux constructeurs.