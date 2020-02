Coronavirus : le jeu vidéo «Plague Inc.», où l'on propage un virus, censuré par la Chine

Le jeu vidéo «Plague Inc.», disponible sur mobiles et dont le but est de propager un virus le plus largement possible dans le monde en faisant un maximum de victimes, a été retiré de l'App Store en Chine, a annoncé le studio Ndemic Creations, qui l'a crée.

Selon les autorités, il «inclut du contenu qui est illégal en Chine». «Nous travaillons très dur pour tenter de trouver un moyen de redonner accès au jeu aux joueurs chinois […] mais en tant que petit studio indépendant britannique, les chances sont contre nous. Notre priorité immédiate est d’essayer de prendre contact avec l’administration chinoise du cyberespace afin de comprendre ses préoccupations et de travailler avec elle pour trouver une solution», écrit-il.

Le jeu mobile le plus téléchargé

«Plague Inc.», lancé en 2012, était devenu le jeu mobile le plus téléchargé en Chine ces dernières semaines. Le principe est de créer une maladie (virus, parasite, bactérie, champignon ou autres...) de toutes pièces, en choisissant peu à peu l'ensemble de ses caractéristiques : mode de transmission, symptômes, résistances... On suit sa propagation sur une carte du monde, les zones contaminées passant en rouge et le nombre de victimes s'affichant en bas de l'écran.

Ce n'est pas la première fois que l'actualité fait exploser le nombre de téléchargements du jeu, puisque cela survient à chaque fois qu'une épidémie apparaît dans le monde. En 2014, on avait ainsi constaté le même effet suite à l'apparition du virus Ebola.

L'éditeur du jeu, Ndemic Creations, avait alors demandé aux joueurs de faires des dons afin de lutter contre l'épidémie, récoltant environ 75.000 dollars.

Un jeu «éducatif»

Ndemic Creations avait posté un message sur Twitter en janvier, avec un lien renvoyant vers la page de l'OMS donnant des informations sur le coronavirus.

We're getting a lot of questions about the ongoing Coronavirus outbreak- the World Health Organization has some great information here: https://t.co/aG29SD68Iu pic.twitter.com/kLFq6CmPGo — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 22, 2020

Ndemic Creations a également publié un communiqué précisant qu'il n'avait en aucun cas eu l'intention de surfer sur une actualité dramatique, soulignant l'aspect éducatif de son jeu. «Nous avons crée ce jeu spécifiquement pour qu'il soit réaliste et informatif sans pour autant surfer sur les problèmes très sérieux du monde réel, a expliqué l'entreprise. Cela reste cependant un jeu et non un modèle scientifique, la situation actuelle avec le coronavirus est bien réelle et touche un nombre énorme de personnes».